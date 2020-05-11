سفير سوريا في العراق يعلن عودة 500 سوريا هذا الأسبوع

2020/05/11 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح عن عودة 500 مواطن سوري من العراق هذا الأسبوع وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في ...

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