2020/05/11 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط الأزمات المرافقة لتسنم حكومة مصطفى الكاظمي أعمالها، يتصدر ملف محاسبة “قتلة المتظاهرين” قائمة تطلعات شرائح واسعة من العراقيين وعلى رأسهم المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي توعد به الكاظمي، وسط عدم وضوح مشهد الآلية التي سيبدأ من خلالها الأمر.ملف قتلة المتظاهرين وأعلن الكاظمي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد لجنة الكاظمي لتقصي “حقائق تشرين”: نواب يتوقعون صدور قرارات “مفاجئة”.. واجتماعات سرية “تشغل” العامري والمالكي!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد لجنة الكاظمي لتقصي “حقائق تشرين”: نواب يتوقعون صدور قرارات “مفاجئة”.. واجتماعات سرية “تشغل” العامري والمالكي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).