في برقية تهنئة : السراج يؤكد للكاظمي حرص ليبيا على تطوير العلاقات الثنائية

2020/05/11 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز مصطفى السرّاج تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية لتهنئته بنيل حكومته ثقة مجلس النواب، فيما أكد الجانيان على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على استمرار تطورها لما فيه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

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