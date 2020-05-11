مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي ينفي أن يكون مايك بنس في الحجر الصحي

2020/05/11 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي، أن يكون الأخير مايك بنس في الحجر الصحي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وأكد المسؤول أن بنس يجري اختبارات لفيروس كورونا يوميا ونتائجها سلبية، مضيفا أن بنس سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين كالمعتاد.

هذا، وكان موقع بلومبيرغ نقل في وقت سابق عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تأكيد إصابة سكرتيرته الصحفية بوباء كورونا.

ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة إصابات لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

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