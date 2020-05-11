هيئة الاثار والتراث تعلن البدء بعمليات تنقيب عن آثار في منطقة الفضيلية ببغداد

2020/05/11 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف النائب عن محافظة بغداد ستار جبار العتابي، اليوم الاثنين، عن مباشرة الهيئة العامة للاثار والتراث عملها في غضون اليومين المقبلين باجراء مجسات تنقيبية سريعة للتأكد من وجود اثار داخل منطقة الفضيلية.وقال العتابي، إن “هناك نقاط عدة مؤشرة لدى هيئة السياحة والآثار وهذه النقاط المؤشرة بصدد العمل الحالي فيما يخص مجاري منطقة الفضيلية”.وأضاف، […]

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