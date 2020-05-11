واقعة مقتل وإصابة متظاهري البصرة تنتهي بإغلاق مقر “ثأر الله” واعتقال من فيه (صورة)

2020/05/11 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أغلقت قوة من شرطة محافظة البصرة، مقر حزب ’’ثأر الله’’ الإسلامي، وألقت القبض على من فيه اثر إطلاق على متظاهرين.وقالت شرطة البصرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “قوة من شرطة المحافظة أغلقت مقر حزب ثأر الله الاسلامي وألقت القبض على من فيه على اثر إطلاق نار أدى الى […]

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