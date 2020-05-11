هبوط مدوّي لإيرادات نفط العراق للأشهر الأربعة الأولى من 2020.. متراجعًا بـ11 مليار دولار

2020/05/11 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خسر العراق ما يقارب من 11 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الأربعة الأشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها شركة تسويق النفط(سومو) أن العراق باع خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2020 ما يقارب من 409 مليون و96 الف 972 برميلا من النفط الخام […]

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