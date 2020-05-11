مكتب المرجع السيستاني يصدر بياناً بشأن

2020/05/11 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفاصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، بياناً بشأن "زكاة الفطرة".وقال المكتب في بيان، ان" سماحة السيد السيستاني حدد زكاة الفطرة بملغ ( ١٥٠٠ ) دينار عن الطحين للفرد الواحد .

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