بعد اطلاق النار على المتظاهرين.. شرطة البصرة تغلق مقر حزب

2020/05/11 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت شرطة البصرة، الاثنين، اغلاق مقر حزب ثأر الله الاسلامي في البصرة واعتقال من فيه على خلفية اصابة متظاهرين.وقال بيان للشرطة، ان "قوة من شرطة محافظة البصرة اغلقت مقر حزب ثأر الله الاسلامي في البصرة والقت القبض على من فيه على اثر إطلاق نار أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين".واضافت، ان "هذا الاغلاق جاء على اثر اطلاق عيارات نارية خلال اعتداء عدد من المتظاهرين على مبنى حزب ثأر الله الاسلامي"، مبينة انه "تم اعتقال من فيه وذلك للتحقق من ملابسات اطلاق النار كما تم ضبط اسلحة وأعتدة متنوعه".

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