وزير الصحة: استمرار الاصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا الى اعادة تطبيق الحظر الشامل

2020/05/11 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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