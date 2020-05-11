نواب البصرة يجتمعون اليوم لترشيح ثلاثة من 15 اسما للنفط

2020/05/11 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز, الاثنين, عن اجتماع لنواب المحافظة اليوم لاختيار ثلاثة أسماء من بين 15 اسما لتسنم حقيبة وزارة النفط , مؤكدا ان النواب وضعوا اليات للاختيار في مقدمتها المهنية والاستقلالية .وقال الفايز في تصريح لـ / المعلومة / , ان “نواب محافظة البصرة بأجمعهم […]

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