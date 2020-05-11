2020/05/11 | 12:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق مقر حزب "ثأر الله" في البصرة واعتقال من فيه اثر إطلاق على متظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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