عملية امنية مشتركة لملاحقة فلول داعش في ديالى

2020/05/11 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت قوات امنية مشتركة عملية لتعقب خلايا تنظيم داعش في حوض الوقف في محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى ، في تصريح صحفي ان “قوات مشتركة بمختلف التشكيلات نفذت عملية امنية لملاحقة فلول داعش في قرى وبساتين حوض الوقف شمال شرق بعقوبة” .واضاف :” […]

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