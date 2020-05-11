2020/05/11 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، على 14 مضافة ونفقا ضمن عمليات ثأر الصائمين الرابعة غرب صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “القوة التي تنفذ عمليات ثأر الصائمين الرابعة غرب صلاح الدين عثرت على 14 مضافة ونفقا وقامت بتدميرها”.وباشرت قطعات الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 14 مضافة ونفقا لـ”داعش” الارهابي غرب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 14 مضافة ونفقا لـ”داعش” الارهابي غرب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).