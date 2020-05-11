دراسة تكشف علاقة السمنة والتنحيف بـ”انستغرام”

2020/05/11 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة جديدة أن نشر الصور الشخصية على موقع “انستغرام”، من أجل الحصول على المزيد من الإعجابات والتعليقات، قد يزيد من خطر حدوث اضطراب في الأكل.وكشف باحثون بجامعة “فلوريدا” عن وجود رابط ثابت ومباشر بين نشر الصور على “إنستغرام” وعوامل الخطر لاضطرابات الأكل.ووجدت الدراسة، أن نشر الصور ساهم في زيادة القلق، وعزز […]

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