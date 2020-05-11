الدهلكي يتهم جهات سياسية بالسعي لاستغلال التظاهرات بهدف إحراج الكاظمي

2020/05/11 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، جهات سياسية بالسعي لاستغلال التظاهرات بهدف إحراج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أكد انه لا يمكن محاربة الفساد دون حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الدهلكي، إن المواطنين ملوا من وعود الحكومات المتعاقبة طوال سبعة عشر عاما، والكاظمي تفادى الوعود وذهب لإصدار القرارات فورا، وخير دليل ما أصدر من قرارات عقب جلسة مجلس الوزراء الأولى.

وأضاف أن بعض الجهات السياسية بدأت تحترق ورقتها وتريد احراج الحكومة الحالية لأنها ترى ان نفوذها مهدد، لذلك وجدت ربما في التظاهرات فرصة لتحقيق هدفها، ورأى أن الإسلام السياسي يتخوف من خسارة نفوذه في الدولة وهو من اوصل العراق إلى ما هو عليه.

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