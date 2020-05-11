البصرة تغلق مقرا لحزب إسلامي أطلق النار على المتظاهرين

2020/05/11 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن إغلاق مقر حزب "ثأر الله الاسلامي" في المحافظة، والقت القبض على من فيه اثر إطلاق نار من قبل حماية المقر أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين.

وذكر بيان لإعلام شرطة البصرة، ورد لـوكالة شفق نيوز، أنه "عددا من المتظاهرين اعتدوا على مبنى حزب ثأر الله الاسلامي في البصرة".

وأوضح البيان، أنه "على اثر اطلاق عيارات نارية خلال الاعتداء والذي أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين، على الفور توجهت قوة من شرطة محافظة البصرة الى مقر الحزب والقاء القبض على من فيه غلقه وذلك للتحقق من ملابسات اطلاق النار كما تم ضبط اسلحة وأعتدة متنوعة".

وافاد مصدر امني بإصابة اثنين من المتظاهرين في البصرة بعد صدامات مع عناصر حماية حزب.

وقال المصدر لـشفق نيوز، "اصيب متظاهران اثنان بعد تصادمهم مع حمايات مقر حزب ثار الله الذي يترأسه يوسف الموسوي"، مردفا "قام بعض المتظاهرين برمي قناني المولوتوف مما تسبب باطلاق النار من قبل حرس مقر الحزب وتصادف الأمر في وقت خروج مظاهرة سلمية امام حكومة البصرة".

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