البرلمان يعلن نيته استضافة اول وزير بحكومة الكاظمي

2020/05/11 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية, الاثنين، عن توجيه إلى وزير التربية الجديد لاستضافته باقرب وقت ممكن لمناقشة الواقع التربوي خاصة فيما يتعلق بالامتحانات وبعض الملفات الضرورية.وقالت عضو اللجنة النائب انتصار علي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “ملف الامتحانات والعام الدراسي يعد من اهم الملفات على صعيد الحكومة للعام الجاري”.وأوضحت أن “اللجنة كانت تنتظر تمرير […]

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