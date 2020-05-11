2020/05/11 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق مقر حزب 'ثأر الله' في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق مقر حزب 'ثأر الله' في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).