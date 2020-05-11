2020/05/11 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، أن البدء بتخفيف قيود الحظر الجزئي وفتح الاغلاق التام مرتبط بتناقص أعداد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا والتزام المواطنين بتعليمات التباعد الاجتماعي.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، ان وزارة الصحة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية : البدء بتخفيف قيود الحظر في العراق مرتبط بتناقص أعداد إصابات كورونا المسجلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية : البدء بتخفيف قيود الحظر في العراق مرتبط بتناقص أعداد إصابات كورونا المسجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).