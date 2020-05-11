فورين بوليسي تقترح “فنلندة العراق” لتجنيبه الصراع الأميركي الإيراني

2020/05/11 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اقترحت مجلة فورين بوليسي في مقال راي لها ، الاثنين، انه ومن اجل وقف حرب محتملة بين واشنطن وطهران يجب معاملة الاراضي العراقية كمنطقة محايدة كما حدث مع فنلندا والنمسا ايام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة .وذكر المقال الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” ومع توافق الاغلبية الساحقة […]

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