2020/05/11 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن محمد التميمي، الاثنين، في بيان أن عدة مناطق في العراق باتت تشكل بؤر وبائية لفيروس كورونا، مشيرة الى ان استمرار الاصابات بالمعدلات الحالية يدفعها الى دراسة عدة خيارات منها اعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي.وفيما يلي نص البيان: ” أحيي ملاكات وزارة الصحة والبيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يصدر بيانا مطولا بشأن تطورات كورونا ويكشف عن “بؤر وبائية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يصدر بيانا مطولا بشأن تطورات كورونا ويكشف عن “بؤر وبائية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).