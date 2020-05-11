وزير الموارد المائية يوعز بصرف رواتب العقود والأجور لمنتسبي الهيئة العامة للسدود والخزانات

2020/05/11 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، بصرف رواتب العقود والأجور اليومية والملاك المؤقت لمنتسبي الهيئة العامة للسدود والخزانات.

واكد مهدي في بيان ضرورة دعم شريحة الموظفين الذين تأخرت صرف رواتبهم لشهور مضت بسبب قلة التخصيصات المالية، إذ سيتم صرف رواتب العقود والأجور اليومية والملاك المؤقت لمنتسبي الهيئة في محافظات العراق لشهر نيسان وحسب السيولة النقدية المتوفرة.

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