العالقون السوريون يدفعون قيمة تذكرة الطيران بالليرة

2020/05/11 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا سمح بموجبه للسوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بلدهم بدفع قيمة تذكرة الطيران على الخطوط الجوية السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.جاء هذا القرار استكمالاً للخطوات والاجراءات المتخذة من قبل مصرف سوريا المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد وتسهيلاً لإعادة الرعايا السوريين من الخارج الذين انقطعت […]

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