مسرور بارزاني يجتمع مع وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد

2020/05/11 | 13:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجتمع رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين مع وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد.

وبحسب المعلومات الواردة فإن بارزاني سيجتمع بعد ظهر اليوم مع الوفد الذي يراسه طالباني للاطلاع على نتائج عما تمخضت عنه المفاوضات مع المسؤولين العراقيين حول الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وأعلن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض في بغداد يوم الجمعة إنه اتفق مع الحكومة الاتحادية لتشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت الشهر الماضي قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان التزامها بالاتفاق المبرم مع بغداد بشأن الميزانية المالية.

وأثار قطع رواتب موظفي الإقليم انتقادات واسعة داخل الإقليم وخارجه، حيث اعتبر مراقبون بأن هذا القرار جاء في إطار الضغوط السياسية تزامناً مع مساعي تشكيل الحكومة العراقية.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.

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