11 مليار دولار..خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط

2020/05/11 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر العراق ما يقارب من 11 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الأربعة الأشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي....

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