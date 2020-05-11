العراق يخسر 11 مليار دولار في أربعة أشهر جراء انخفاض أسعار النفط

2020/05/11 | 13:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر العراق ما يقارب من 11 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الأربعة الأشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها شركة تسويق النفط (سومو) أن العراق باع خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2020 ما يقارب من 409 مليون و96 الف 972 برميلا من النفط الخام وبمعدل سعر

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