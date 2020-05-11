الاتحاد: الاجتماعات مستمرة لرفع قانون اللامركزية الى حكومة الاقليم

2020/05/11 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، اصرار الاحزاب الكردية في السليمانية على انهاء صياغة قانون اللامركزية خلال الايام المقبلة ورفعه الى حكومة الاقليم، مبينا ان الاجتماعات مستمرة بين الاحزاب للخروج بصيغة نهائية.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاحزاب السياسية في محافظتي السليمانية وحلبجة مستمرة في التشاور للخروج بصيغة نهائية بشان […]

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