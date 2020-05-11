سعد لمجرد بالكمامة ويوجه رسالة لمتابعيه

2020/05/11 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له، ظهر فيها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، متخذاً تدابير الوقاية من فيروس كورونا.وظهر سعد لمجرد في الصورة وهو يضع الكمامة، ويتنقل بواسطة “السكوتر”.وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “خرجت مرة جديدة بسرعة وحرص لتسوق الطعام، الشوارع شبه فارغة تماماً في باريس”.وختم لمجرد تعليقه قائلاً:

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