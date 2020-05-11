وزير النقل : سنعمل على اختيار الأشخاص الأكفاء للنهوض بالنقل البري والبحري والجوي

2020/05/11 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي على أهمية اختيار الأشخاص الاكفاء وذوي الاختصاص لضمان تطبيق استراتيجية النهوض بجميع مفاصل النقل البري والبحري والجوي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم المدراء العامين لمقر الوزارة وتشكيلاتها لبحث الرؤى والأفكار الواجب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، أشار فيها الى إشراك القطاع الخاص وفق القانون بما يخص التعامل مع المواطن او بما يخص الجهات العاملة مع الوزارة والشركات التابعة لها.

وشدد الشبلي على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بعمل التشكيلات ورفع قدراتها لتكون بمصاف الشركات الرابحة لرفد ميزانية الدولة بالأرباح والإيرادات المالية.

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