عبد السادة يستبعد وقوف جهات سياسية وراء التصعيد الذي شهدته ساحات التظاهر

2020/05/11 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة، رسالة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، فيما استبعد وقوف جهات سياسية وراء التصعيد الذي شهدته ساحات التظاهر.

وقال عبد السادة، إن الحكومة الجديدة بحاجة إلى مدة لا تقل عن شهر للإيفاء بالتعهدات التي أطلقتها وخاصة ما يتعلق بملف التظاهرات، لافتا إلى أن الحديث عن وقوف جهات سياسية وراء التصعيد الذي شهدته ساحات الاحتجاج، غير صحيح لأنه بلا دليل.



واضاف أنه لم يمض على تشكيل الحكومة سوى ثلاثة ايام لذا فإن أفضل ما يقوم به المتظاهرون في الوقت الحالي لعب دور المراقب لعمل الحكومة.

واشار إلى أنه يقف مع التظاهر والاحتجاج السلمي، ولكنه ضد الحرق والاستيلاء على مقار وشعارات إسقاط الحكومة.

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