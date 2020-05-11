ائتلاف دولة القانون ينفي التحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر

2020/05/11 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون، أنه لم يتبن أية تظاهرات من أجل الضغط السياسي، فيما نفى ما أشيع بشأن ذلك.

واستنكر الائتلاف في بيان، ما تشيعه بعض الاوساط السياسية كذبا وزورا من ان جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر.

وأضاف، ان ائتلاف دولة القانون ونهجه الواضح لا يتبنى اطلاقاً تظاهرات الضغط السياسي، انما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية، وان ما يشيعه المغرضون من ذلك يأتي من اجل دق الاسفين بين القوى السياسية العراقية والحكومة، وتشويه صورة الواقع السياسي انسجاماً مع مصالحهم الضيقة.



ودعا المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الى التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الأمن والهدوء.

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