الغانمي يهدد بقطع يد كل من يحاول شراء منصب أو إزاحة شخص نزيه | فيديو

2020/05/11 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، خلال اجتماع مع مدراء توابع الدوائر المرتبطة بمكتب الوزير، ان نهجه في إدارة الوزارة هو الشرطة في خدمة الشعب والنزاهة أولا، مؤكدا انه سيقطع يد كل من يحاول شراء منصب او إزاحة شخص نزيه.

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