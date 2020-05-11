الانبار: الخطة الاستثمارية وفرت 4 الاف فرصة عمل

2020/05/11 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار مهدي صالح النومان ، الاثنين ، أن الخطة الاستثمارية لثلاث سنوات وفرت اكثر من 4 الاف فرصة عمل يومية لتشغيل العاطلين عن العمل في عموم مدن الانبار .وقال النومان في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “اقامة المشاريع الاستثمارية منذ عام 2017 الى عام 2020 في عموم […]

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