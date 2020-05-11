بعد إطلاق النار على متظاهرين.. شرطة البصرة تغلق مقر

2020/05/11 | 14:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأغلقت قوة من شرطة محافظة البصرة، مقر حزب "ثأر الله" الإسلامي، وألقت القبض على من فيه إثر إطلاق النار على متظاهرين.

شرطة البصرة: توجهت قوة من شرطة المحافظة إلى مقر حزب "ثأر الله" وتم إلقاء القبض على من فيه وغلقه بعد إطلاق نار على متظاهرين

وقالت شرطة البصرة ببيان صدر في 11 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "قوة من شرطة المحافظة أغلقت مقر حزب ثأر الله الإسلامي وألقت القبض على من فيه على إثر إطلاق نار أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين".

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أضافت أنه "على إثر إطلاق العيارات النارية خلال اعتداء عدد من المتظاهرين على مبنى حزب ثأر الله الإسلامي في البصرة مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين".

وتابع البيان أنه "على الفور توجهت قوة من شرطة محافظة البصرة إلى مقر الحزب وتم إلقاء القبض على من فيه وغلقه، وذلك للتحقق من ملابسات إطلاق النار كما تم ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة".

وكان عدد من المتظاهرين اقتربوا ليلة أمس من مقر حزب ثأر الله، وطالبوا بإغلاقه، فيما رد أشخاص داخل المقر بفتح النار تجاه المتظاهرين، أدى إلى إصابة عدد منهم.

يأتي ذلك، في وقت شهدت محافظات عراقية خلال اليومين الماضيين، تظاهرات رافقتها أعمال تصعيدية طالت عددًا من مكاتب الأحزاب، وذلك بعد أن انطلقت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الخروج بتظاهرة في يوم 10 أيار/مايو.

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