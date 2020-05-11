مغادرة 27 وافدا وملامسا لأماكن الحجر الصحي

2020/05/11 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاثنين، عن مغادرة 27 وافدا وملامسا لاماكن الحجرالصحي بعد انتهاء مدة الحجر وبعد أخذ عينات الفحص والتأكد من سلامتهم.وقال مدير عام دائرة الصحة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “23 وافدا موزعين بواقع 2 من الاردن و4 من مصر و8 من روسيا و9 من […]

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