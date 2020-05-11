2020/05/11 | 14:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة الجديد: استمرار الإصابات يدفع لدراسة إعادة الحظر الشامل أو المناطقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة الجديد: استمرار الإصابات يدفع لدراسة إعادة الحظر الشامل أو المناطقي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة الجديد: استمرار الإصابات يدفع لدراسة إعادة الحظر الشامل أو المناطقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).