 بالوثيقة.. احمد راضي يتسلم كتاب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

2020/05/11 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادقت ادارة نادي الكرخ، اليوم الاثنين، على طلب الكابتن احمد راضي بمنحه تمثيل النادي كعضو هيئة عامة في الاتحاد العراقي لكرة القدم.وبذلك يكون النجم الدولي احمد راضي ممثلا للكرخ في انتخابات جمهورية كرة القدم.انتهى/ 25 ل

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