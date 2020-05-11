مؤشر الدولار يتجاوز 100 نقطة مع بدء استئناف النشاط الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق

2020/05/11 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين، مع إعادة تشغيل نشاط الاقتصاد على الرغم من التحذيرات باحتمالية زيادة إصابات “كورونا” بعد تلك الخطوة.واتخذت ثلاث ولايات أمريكية صناعية وهم “كاليفورنيا” و”أوهايو” و”ميتشجان” خطوات تسمح للمصانع والشركات باستئناف نشاطهم لدعم أداء الاقتصاد، كما بدأت معظم الدول الأوروبية بتخفيف قيود الإغلاق الشامل.[…]

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