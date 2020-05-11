شركة “تسلا” تقترض من الصين أكثر من نصف مليار دولار

2020/05/11 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عن توقيعها لاتفاقية للحصول على قرض لرأس المال العامل يصل إلى 4 مليارات يوان (565.51 مليون دولار) من مقرض بالصين من أجل إنشاء مصنع للسيارات في شنغهاي.ويعد المصنع هو أول موقع تصنيع سيارات تسلا خارج الولايات المتحدة، إذ يعد الهدف الأكبر منه تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات […]

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