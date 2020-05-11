 أسعار النفط تسجل هبوطا جديدا

2020/05/11 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من واحد بالمئة جراء المخاوف من زيادة المعروض والحالة الاقتصادية المتراجعة بسبب جائحة فيروس كورونا.وبحسب رويترز انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً بما يعادل 7ر1 بالمئة لتصل إلى 46ر30 دولارا للبرميل في حين هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أي اثنين […]

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