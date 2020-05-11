المنافذ : ضبط تلاعب وفارق ترسيم بأكثر من مليار دينار بميناء أم قصر الشمالي

2020/05/11 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط تلاعب في قيمة رسم جمركي بقيمة بلغت اكثر من مليار دينار في ميناء ام قصر الشمالي.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها شكلت لجنة تدقيقية بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود تلاعب من خلال فارق ترسيم يصل الى أكثر من مليار دينار عراقي في حمولة “شيش حديد”، مبينة ان نتائج التدقيق أظهرت صحة المعلومات الواردة.

وأشار البيان الى إعادة المعاملة الجمركية المنجزة الى مركز جمرك أم قصر الشمالي لإعادة احتساب الرسم الجمركي والضريبي، واحتساب الرسوم بفارق بلغ مليارا وسبعين الف دينار تمت اعادتها الى خزينة الدولة، مضيفا ان رئيس الهيئة عمر الوائلي وجه بضرورة فتح تحقيق بالمخالفة، وتوخي الدقة في الترسيم من قبل المركز الجمركي، لمنع أي هدر وتجاوز على المال العام.

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