العثور على جثتي مزارعين اثنين اختطفهما مسلحون أثناء الحصاد في خانقين

2020/05/11 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في قضاء خانقين، عن العثور على جثتي مختطفين اثنين من أهالي احدى القرى التابعة للقضاء.

وأوضحت المصادر ان مسلحين مجهولين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، اختطفوا ليلة الأمس مزارعين اثنين وهما من الكرد الكاكائية، اثناء قيامهم بحصاد المحصول من ارضهم الزراعية، واقتيادهما الى جهة غير معروفة، وإحراق المحصول، إضافة الى الآلية المستخدمة في الحصاد، مبينة ان أهالي المنطقة عثروا صباح اليوم على جثتي المختطفين وعليها آثار عدة اطلاقات نارية.

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