2020/05/11 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، الاثنين، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “التعسفية والاستبدادية” أوصلت تركيا إلى حافة الانهيار.وقال كليتشدار أوغلو في حديث لقناة يني جاغ إن “أردوغان ينتهج سياسات تعسفية واستبدادية وخاصة ضد الصحفيين ولا يريد لهم أن يوصلوا الحقيقة للشعب التركي”.وأضاف، أن “أردوغان بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوغلو: سياسات اردوغان التعسفية أوصلت تركيا الى حافة الانهيار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوغلو: سياسات اردوغان التعسفية أوصلت تركيا الى حافة الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).