2020/05/11 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الجيش الإيراني، أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين، بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن العلاقات العامة للمنطقة العسكرية البحرية الأولى في بندر عباس أن “19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 34 شخصًا بنيران استهدفت سفينة حربية إيرانية!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 34 شخصًا بنيران استهدفت سفينة حربية إيرانية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).