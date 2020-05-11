الانبار تزرع نصف مليون دونم من الحنطة

2020/05/11 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الاثنين، أن الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة في عموم مدن الانبار تجاوزت الـ 500 الف دونم وهو أعلى رقم منذ نحو ستة اعوام.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية استصلاح الاراضي الزراعية وزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير، سجل وللمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار من […]

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