السوداني يطرح 4 حلول على رئيس الوزراء لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

2020/05/11 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، أربعة حلول على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وثائق صادرة عن السوداني، أن أولى المقترحات دراسة منهاج الاستيراد وتحديد السلع والمنتجات التي من ‏الممكن أن تصنّعها الشركات العامة والقطاع الخاص ‏والمختلط، وتحديد مدة لا تتجاوز ستة أشهر لإضافة خطوط ‏إنتاجية او تأهيل المعامل والمصانع، وإعادة النظر في الرزنامة الزراعية بما يضمن المحافظة على ‏المنتجات والمحاصيل المحلية، مع تجنيب ‏الفلاحين والمزارعين الأضرار الاقتصادية، مشيرا الى غلق المنافذ والسيطرة عليها بشكل ‏تام أمام المحاصيل والمنتجات المستوردة من خلال تنفيذ ‏القانون والقرارات الحكومية، والحد من الفساد والرشوة.

وأكد السوداني على وجوب تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ للمصارف ‏الصناعية والزراعية والعقارية لمنح القروض للمشاريع ‏الكبيرة والمتوسطة، فضلاً عن إقراض الشباب الباحثين عن ‏العمل لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة المدرة للدخل، مع ضرورة ‏تخفيف شروط منح القروض وتحديدا الضمانات المطلوبة، ‏وذلك بمنح القرض بضمانة المشروع.

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