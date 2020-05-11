المخابرات تعتقل

2020/05/11 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن جهاز المخابرات العراقي، الاثنين، القبض على شخص ينتحل صفة ناشط اجتماعي يحمل يسمى "هايدة العامري" يقيم في لبنان، نفذ عمليات ابتزاز بحق شخصيات ورجال اعمال تستهدف "العملية السياسية" في العراق.وقال الجهاز في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية الامن العام في جمهورية لبنان اتخذ الاجراءات القانونية بحق الشخص العراقي المقيم في لبنان الذي يدير موقع تويتر باسم هايدة العامري".واضاف أن "ذلك جاء بعد ثبوت قيامه بعمليات ابتزاز بحق شخصيات سياسية عراقية ورجال اعمال عراقيين واستهداف العملية السياسية في البلاد"، مشيرا الى "كشف هويته وتحديد اقامته واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجانب اللبناني".

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