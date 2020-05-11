روحاني يهاتف الكاظمي: كنّا ولا نزال الى جانب العراق

2020/05/11 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة جرى رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.ونقلت وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم الاثنين عن روحاني قوله خلال الاتصال ان "ايران ستواصل دعمها المستدام للحكومة العراقية في تحقيق الانجازات التي تخدم مصالح مواطنيها.واضاف "اننا كنّا ولانزال الى جانب العراق وبما يصب في مصالح شعبي البلدين".من جهته قال الكاظمي "لن ننسى أبدا الدعم الذي قدمته لنا في توفير أمن العراق واستقراره خاصة في فترة محاربة داعش".وطالب الكاظمي بتعزيز وترسيخ العلاقات مع طهران على الصعد كافة، معتبرا أن المنطقة تمر في ظروف حساسة للغاية الا انه يمكن حل كل المشاكل بالحكمة والمنطق والتعقل.واعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن امله بالتغلب على الأزمات من خلال التعاون الوثيق بين البلدين.

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