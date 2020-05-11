نائب: ثلاثة وزراء بحكومة عبد المهدي ستحال ملفاتهم للقضاء ابرزهم فؤاد حسين

2020/05/11 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين، ان مجلس النواب سيحيل ملفات تخص ثلاثة وزراء بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للقضاء لمحاسبتهم على التقصير.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “وزير الصناعة والمالية والنفط بحكومة عبد المهدي سيحيل البرلمان ملفاتهم للقضاء”، لافتا الى ان “هولا الوزراء عليهم ملفات تثبت تورطهم […]

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